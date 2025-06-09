Машинист рассказал, как заметил повреждение рельсов в Воронежской области

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

На подорванном участке рельсов в Воронежской области была заметна неисправность железнодорожной насыпи и отсутствовали два фрагмента правого рельса. Об этом рассказал машинист Александр Коротких, который вовремя заметил опасность и остановил поезд. Видео опубликовано в телеграм-канале «РЕН ТВ».

«Обнаружил красный сигнал светофора, остановился, следовал с особой бдительностью... Обнаружил неисправность насыпи железнодорожной. А потом — отсутствие двух фрагментов правого рельса железнодорожной колеи», — сказал Коротких.

После того как машинист остановился и рассмотрел неисправность, он «обнаружил подрыв в двух местах». Тогда Коротких предупредил всех коллег и попросил начальника поезда не выпускать пассажиров.

В четверг, 5 июня, были подорваны пути на перегоне Евдаково — Садуны. Это часть железнодорожной магистрали Москва — Ростов. Подрыв произошел непосредственно перед тем, как там должен был проехать поезд, сообщили в ФСБ.

Из-за повреждения путей на юг и с юга задерживаются более 20 поездов, сообщили в РЖД. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.