Машинист рассказал, как заметил повреждение рельсов в Воронежской области
На подорванном участке рельсов в Воронежской области была заметна неисправность железнодорожной насыпи и отсутствовали два фрагмента правого рельса. Об этом рассказал машинист Александр Коротких, который вовремя заметил опасность и остановил поезд. Видео опубликовано в телеграм-канале «РЕН ТВ».
«Обнаружил красный сигнал светофора, остановился, следовал с особой бдительностью... Обнаружил неисправность насыпи железнодорожной. А потом — отсутствие двух фрагментов правого рельса железнодорожной колеи», — сказал Коротких.
После того как машинист остановился и рассмотрел неисправность, он «обнаружил подрыв в двух местах». Тогда Коротких предупредил всех коллег и попросил начальника поезда не выпускать пассажиров.
В четверг, 5 июня, были подорваны пути на перегоне Евдаково — Садуны. Это часть железнодорожной магистрали Москва — Ростов. Подрыв произошел непосредственно перед тем, как там должен был проехать поезд, сообщили в ФСБ.
Из-за повреждения путей на юг и с юга задерживаются более 20 поездов, сообщили в РЖД. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов