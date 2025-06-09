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Военная операция на Украине ,  
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Суд арестовал обвиняемого по делу о подрыве вице-мэра Ставрополя

Суд арестовал обвиняемого по делу о подрыве вице-мэра Ставрополя Гурциева
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС
Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Суд в Ставрополе арестовал фигуранта дела о взрыве, в результате которого погиб вице-мэр города, участник специальной военной операции Заур Гурциев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Арест продлится до 29 июля. Арестованного обвиняют по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса России:

  • убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
  • незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей.

Гурциеву было 34 года. Он погиб при взрыве возле жилого дома на улице Чехова, вместе с ним тогда погиб его знакомый, 29-летний местный житель. Повреждения получили несколько припаркованных вблизи жилого дома автомобилей. Следствие считает, что устройство лежало в наплечной сумке встретившегося с Гурциевым человека, говорится в сообщении суда.

«Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен гр. Х., что подтверждается предоставленными материалами», — отметили в суде. Полные данные фигуранта в сообщении не приводятся. 

Момент взрыва в Ставрополе, во время которого погиб вице-мэр Гурциев
Политика

Гурциев родился во Владикавказе, окончил Военную академию связи имени С.М. Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «инженер».

В сентябре 2024 года Гурциева назначили первым замглавы Ставрополя после участия в программе «Время героев». Программа направлена на подготовку руководящих кадров среди участников военной операции на Украине.

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Теги
подрыв Ставрополь арест Украина Военная операция на Украине
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