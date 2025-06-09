Суд арестовал обвиняемого по делу о подрыве вице-мэра Ставрополя Гурциева

Суд арестовал обвиняемого по делу о подрыве вице-мэра Ставрополя

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Суд в Ставрополе арестовал фигуранта дела о взрыве, в результате которого погиб вице-мэр города, участник специальной военной операции Заур Гурциев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Арест продлится до 29 июля. Арестованного обвиняют по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса России:

убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей.

Гурциеву было 34 года. Он погиб при взрыве возле жилого дома на улице Чехова, вместе с ним тогда погиб его знакомый, 29-летний местный житель. Повреждения получили несколько припаркованных вблизи жилого дома автомобилей. Следствие считает, что устройство лежало в наплечной сумке встретившегося с Гурциевым человека, говорится в сообщении суда.

«Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен гр. Х., что подтверждается предоставленными материалами», — отметили в суде. Полные данные фигуранта в сообщении не приводятся.

Гурциев родился во Владикавказе, окончил Военную академию связи имени С.М. Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «инженер».

В сентябре 2024 года Гурциева назначили первым замглавы Ставрополя после участия в программе «Время героев». Программа направлена на подготовку руководящих кадров среди участников военной операции на Украине.