Гражданина Украины из ЛНР задержали за передачу данных украинским военным

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Жителя Сватовского района в Луганской народной республике (ЛНР) задержали по подозрению в передаче информации о российской армии украинским спецслужбам. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ЛНР, передает «РИА Новости».

Задержанный — гражданин Украины, уточнили в ФСБ. На кадрах, заснятых сотрудниками силового ведомства, видно, как мужчина идет среди гаражей. Потом силовики в камуфляжных костюмах выскакивают из машины и хватают мужчину, опускают его на землю, надевают наручники и заталкивают в машину.

Мужчина рассказал, что знакомый, находящийся на подконтрольной Украине территории, попросил его передавать информацию о расположении российских войск. Мужчина согласился. На вопрос дознавателя жалеет ли задержанный о проделанной им работе, мужчина ответил отрицательно. Задержанный говорил на украинском языке. В какой-то момент он не смог вспомнить слово на украинском, тогда дознаватель предложил ему говорить по-русски, но тот молчал. В последствие он перешел на «суржик».

Суржик — это разговорный язык, смесь украинского и русского языков. Он отличается как от украинского, так и от русского языков.

Против него возбудили дело по статье 276 Уголовного кодекса России — шпионаж. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 20 лет.

В середине мая силовики задержали жителя города Рубежное в ЛНР, подозреваемого вшпионаже для украинских спецслужб. Задержанный тогда рассказал, что с начала военной операции его семья «выехала на территорию, подконтрольную Украине». Информацию о расположении российских солдат он начал передавать летом 2023 года по просьбе жены.

На мужчину завели дело о шпионаже.