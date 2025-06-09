Гражданина Украины из ЛНР задержали за передачу данных украинским военным
Жителя Сватовского района в Луганской народной республике (ЛНР) задержали по подозрению в передаче информации о российской армии украинским спецслужбам. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ЛНР, передает «РИА Новости».
Задержанный — гражданин Украины, уточнили в ФСБ. На кадрах, заснятых сотрудниками силового ведомства, видно, как мужчина идет среди гаражей. Потом силовики в камуфляжных костюмах выскакивают из машины и хватают мужчину, опускают его на землю, надевают наручники и заталкивают в машину.
Мужчина рассказал, что знакомый, находящийся на подконтрольной Украине территории, попросил его передавать информацию о расположении российских войск. Мужчина согласился. На вопрос дознавателя жалеет ли задержанный о проделанной им работе, мужчина ответил отрицательно. Задержанный говорил на украинском языке. В какой-то момент он не смог вспомнить слово на украинском, тогда дознаватель предложил ему говорить по-русски, но тот молчал. В последствие он перешел на «суржик».
Суржик — это разговорный язык, смесь украинского и русского языков. Он отличается как от украинского, так и от русского языков.
Против него возбудили дело по статье 276 Уголовного кодекса России — шпионаж. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 20 лет.
В середине мая силовики задержали жителя города Рубежное в ЛНР, подозреваемого вшпионаже для украинских спецслужб. Задержанный тогда рассказал, что с начала военной операции его семья «выехала на территорию, подконтрольную Украине». Информацию о расположении российских солдат он начал передавать летом 2023 года по просьбе жены.
На мужчину завели дело о шпионаже.
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