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Политика ,  
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Турчак отправил в отставку правительство Республики Алтай

Правительство Республики Алтай отправлено в отставку, все министры работают в статусе иcполняющих обязанности, сообщил глава региона Андрей Турчак в телеграм-канале.

«По новым положениям нашей Конституции, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами госсобрания», — пояснил он.

Турчак добавил, что представит предложения по новому составу правительства на этой неделе.

В апреле 2025 года на Алтае были приняты поправки к Конституции, которые исключили из документа положения, закрепляющие принцип целостности и неделимости территории субъекта России. Кроме того, отныне глава республики должен согласовывать с государственным собранием кандидатов на должность председателя правительства республики, первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства, а также республиканских министров.

Как писал ранее Турчак, краеугольным камнем стало разделение поста главы республики и председателя правительства.

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Глава региона объяснил, что должность раздвоена, чтобы председатель кабинета министров занимался операционной работой, реализовывал нацпроекты, а глава субъекта — решал стратегические вопросы, выполнял поручения президента России и тому подобное. «Таким образом приведем наше законодательство в соответствие с федеральным, по которому эти две должности разделены», — говорил Турчак.

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Андрей Турчак Республика Алтай Конституция
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