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Технологии и медиа ,  
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Ученые предупредили о мощном выбросе плазмы на Солнце

Рядом с южным полюсом Солнца произошел один из самых крупных за последние годы выбросов плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Его зарегистрировали около 11:00 мск 8 июня.

Облако плазмы «редкого размера и плотности» образовалось из-за дестабилизации гигантского солнечного протуберанца, который находился на обратной стороне звезды и не наблюдался с Земли до момента выхода на край солнечного диска, уточнили ученые.

Подъем протуберанца зафиксировали работающие на орбите космические телескопы.

«В настоящий момент считается, что плазма движется под очень большим углом к направлению на Землю, не исключено даже, что в обратном от Земли направлении», — говорится в сообщении.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальным классом считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — это вспышки максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям.

Магнитные бури делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Магнитная буря на Земле завершилась спустя 66 часов
Общество
Фото:ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

В начале июня в лаборатории сообщили о магнитной буре на Земле, которая продлилась 66 часов. Буря началась примерно в 3 ночи 1 июня и окончательно завершилась около 21 часа 3 июня.

Из них шесть часов магнитосфера находилась просто в возбужденном состоянии. Утром 1 июня буря доходила до предпоследнего из пяти уровней — G4, который означает, что буря «очень сильная», хотя все еще не «экстремальная».

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