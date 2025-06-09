Ученые предупредили о мощном выбросе плазмы на Солнце
Рядом с южным полюсом Солнца произошел один из самых крупных за последние годы выбросов плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
Его зарегистрировали около 11:00 мск 8 июня.
Облако плазмы «редкого размера и плотности» образовалось из-за дестабилизации гигантского солнечного протуберанца, который находился на обратной стороне звезды и не наблюдался с Земли до момента выхода на край солнечного диска, уточнили ученые.
Подъем протуберанца зафиксировали работающие на орбите космические телескопы.
«В настоящий момент считается, что плазма движется под очень большим углом к направлению на Землю, не исключено даже, что в обратном от Земли направлении», — говорится в сообщении.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальным классом считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — это вспышки максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям.
Магнитные бури делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
В начале июня в лаборатории сообщили о магнитной буре на Земле, которая продлилась 66 часов. Буря началась примерно в 3 ночи 1 июня и окончательно завершилась около 21 часа 3 июня.
Из них шесть часов магнитосфера находилась просто в возбужденном состоянии. Утром 1 июня буря доходила до предпоследнего из пяти уровней — G4, который означает, что буря «очень сильная», хотя все еще не «экстремальная».
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