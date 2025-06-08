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В Шереметьево ответили на данные об экстренной посадке Boeing-747

Самолет авиакомпании «Россия» Boeing-747, который готовился к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево, приземлился штатно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сел штатно», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Baza писал о самолете авиакомпании «Россия», выполнявшем совмещенный с авиакомпанией «Аэрофлот» рейс Москва-Анадырь, который кружил над столицей, сжигая топливо.

По предварительной информации телеграм-канала, после вылета из Москвы у самолета обнаружились технические неполадки и командир воздушного судна принял решение вернуться в Шереметьево. На борту лайнера находились 282 пассажира.

Летевший в Киров борт «Победы» сел в Москве из-за неисправности
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Фото:Flightradar24

В апреле пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.

По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность генератора. На борту находились 386 человек, пострадавших нет. Все пассажиры продолжили путь в Китай на резервном самолете.

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Плугина Ирина
аэропорт Шереметьево новости Москва самолет
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