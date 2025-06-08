На черноморском побережье объявили ракетную опасность

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Ракетную опасность объявили на Черноморском побережье, сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в приложении МЧС в 12:41.

По всему Краснодарскому краю объявили сигнал ракетной опасности в 12:40. Сама опасность действует в том числе в Сочи, Новороссийске, Сириусе. До этого ракетная опасность действовала в Крыму с 11:19 до 11:24, с 11:34 до 11:59, а также с 12:09 до 12:34.

Власти регулярно сообщают о ракетной опасности в регионе. Так, в ночь на 4 июня она действовала на Черноморском побережье три часа — была объявлена в 23:13, о снятии угрозы проинформировали в 2:12.

До этого, 29 мая, МЧС сообщало, что ракетная опасность была введена на Черноморском побережье примерно на 15 минут.