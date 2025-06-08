Рябков: США нацелены на достижение согласия с Ираном по ядерной программе

Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

Власти США серьезно ориентированы на достижение соглашения с Ираном для урегулирования ситуация вокруг иранской ядерной программы, заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков.

Он отметил, что предыдущая администрация США обещала «вернуть Америку в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)» или Иранскую ядерную сделку, однако своего «слова она не сдержала».

«Сегодня мы отмечаем куда более серьезную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договоренности на взаимоприемлемых условиях», — сказал Рябков в диалоге с ТАСС.

Как уточнил дипломат, стороны продолжают диалог, а «вероятность выхода на нужный результат сохраняется».

Непрямые переговоры США и Ирана продолжаются с апреля, уже состоялось пять раундов. По словам американского президента Дональда Трампа, Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия, поскольку у того нет необходимости развивать ядерные технологии в мирных целях.

Иран не намерен отказываться от обогащения в рамках соглашения, однако готов обязаться никогда не производить ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана в случае снятия санкций США.