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Политика ,  
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Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

Рябков: США нацелены на достижение согласия с Ираном по ядерной программе

Власти США серьезно ориентированы на достижение соглашения с Ираном для урегулирования ситуация вокруг иранской ядерной программы, заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков.

Он отметил, что предыдущая администрация США обещала «вернуть Америку в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)» или Иранскую ядерную сделку, однако своего «слова она не сдержала».

«Сегодня мы отмечаем куда более серьезную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договоренности на взаимоприемлемых условиях», — сказал Рябков в диалоге с ТАСС.

Как уточнил дипломат, стороны продолжают диалог, а «вероятность выхода на нужный результат сохраняется».

Трамп выразил Путину надежду на содействие России в переговорах с Ираном
Политика
Дональд Трамп

Непрямые переговоры США и Ирана продолжаются с апреля, уже состоялось пять раундов. По словам американского президента Дональда Трампа, Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия, поскольку у того нет необходимости развивать ядерные технологии в мирных целях.

Иран не намерен отказываться от обогащения в рамках соглашения, однако готов обязаться никогда не производить ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана в случае снятия санкций США.

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Полина Харчевникова
Иран Иранская ядерная программа США Рябков
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