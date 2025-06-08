Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе
Власти США серьезно ориентированы на достижение соглашения с Ираном для урегулирования ситуация вокруг иранской ядерной программы, заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков.
Он отметил, что предыдущая администрация США обещала «вернуть Америку в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)» или Иранскую ядерную сделку, однако своего «слова она не сдержала».
«Сегодня мы отмечаем куда более серьезную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договоренности на взаимоприемлемых условиях», — сказал Рябков в диалоге с ТАСС.
Как уточнил дипломат, стороны продолжают диалог, а «вероятность выхода на нужный результат сохраняется».
Непрямые переговоры США и Ирана продолжаются с апреля, уже состоялось пять раундов. По словам американского президента Дональда Трампа, Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия, поскольку у того нет необходимости развивать ядерные технологии в мирных целях.
Иран не намерен отказываться от обогащения в рамках соглашения, однако готов обязаться никогда не производить ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана в случае снятия санкций США.
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