В Венгрии от несчастного случая погиб военный США
В четверг, 5 июня, во время подготовки к учениям Saber Guardian 25 в Венгрии из-за несчастного случая погиб американский военный, сообщает министерство армии США.
24-летний сержант Аарон Кокс, который был пехотинцем 2-ой мобильной боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии, получил ранения во время автомобильной аварии. Это вторая командировка солдата, до этого он служил в Польше в 2022 году.
По факту несчастного случая ведется расследование.
Учения Saber Guardian 25 пройдут с 9 по 24 июня на территории Германии, Венгрии и Румынии. В них будут участвовать около 10 тыс. Согласно информации на сайте командования армии США в Европе и Африке, учения, в частности, будут включать переправы через реки, боевые стрельбы и ракетные стрельбы над Черным морем.
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