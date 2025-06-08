В Венгрии от несчастного случая погиб военный США

В четверг, 5 июня, во время подготовки к учениям Saber Guardian 25 в Венгрии из-за несчастного случая погиб американский военный, сообщает министерство армии США.

24-летний сержант Аарон Кокс, который был пехотинцем 2-ой мобильной боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии, получил ранения во время автомобильной аварии. Это вторая командировка солдата, до этого он служил в Польше в 2022 году.

По факту несчастного случая ведется расследование.

Учения Saber Guardian 25 пройдут с 9 по 24 июня на территории Германии, Венгрии и Румынии. В них будут участвовать около 10 тыс. Согласно информации на сайте командования армии США в Европе и Африке, учения, в частности, будут включать переправы через реки, боевые стрельбы и ракетные стрельбы над Черным морем.