Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Дружинина
Скончалась бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина, сообщила пресс-служба цирка. Ей был 51 год.
«Седьмого июня на 52-м году ушла из жизни Оксана Викторовна Дружинина, режиссер-постановщик, бывший главный режиссер «Цирк Никулина», — говорится в сообщении.
Дирекция и коллектив цирка выразили соболезнования семье и родственникам Дружининой, а также всему цирковому сообществу. Слова соболезнования семье и друзьям выразил также директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.
После распада СССР Всесоюзное объединение «Союзгосцирк» преобразовался в Компанию «Российский цирк». В ее ведение перешли все цирковые предприятия на территории России, кроме четырех цирков, среди которых был цирк на Цветном бульваре, который с 1997 года начал носить имя Цирка Никулина.
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