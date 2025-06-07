Пять человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Германии
Автомобиль наехал на группу людей в городе Пассау в Баварии, в результате пострадали пять человек, сообщает Bild.
Происшествие случилось около 15:30 по местному времени (16:30 мск) недалеко от главного городского вокзала. Наезд совершил 48-летний мужчина на автомобиле Mercedes, его задержала полиция.
Один человек получил травмы средней тяжести, остальные четверо — легкие ранения. Среди пострадавших — 38-летняя жена мужчины и его пятилетняя дочь.
В полиции заявили, что наезд мог быть совершен умышленно.
«Первые опросы свидетелей указывают на спор по поводу опеки над ребенком», — сказал представитель правоохранительных органов.
В конце мая в Ливерпуле более 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу на параде в честь чемпионского титула одноименного футбольного клуба. Очевидцы утверждали, что водитель намеренно въехал в толпу фанатов. Правоохранительные органы уточнили, что не рассматривают произошедшее как терроризм.
В Копенгагене в конце апреля автомобиль наехал на толпу людей перед пешеходным переходом. Тогда сообщалось как минимум о пяти пострадавших. По данным полиции, причиной инцидента стало то, что пожилой водитель автомобиля не справился с управлением.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов