 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пять человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Германии

Фото: Armin Weigel / dpa / Global Look Press
Фото: Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Автомобиль наехал на группу людей в городе Пассау в Баварии, в результате пострадали пять человек, сообщает Bild.

Происшествие случилось около 15:30 по местному времени (16:30 мск) недалеко от главного городского вокзала. Наезд совершил 48-летний мужчина на автомобиле Mercedes, его задержала полиция.

Один человек получил травмы средней тяжести, остальные четверо — легкие ранения. Среди пострадавших — 38-летняя жена мужчины и его пятилетняя дочь.

В полиции заявили, что наезд мог быть совершен умышленно.

«Первые опросы свидетелей указывают на спор по поводу опеки над ребенком», — сказал представитель правоохранительных органов.

Автомобиль наехал на толпу фанатов перед матчем «Барселоны»
Спорт
Фото:Скриншот наезда на людей в Барселоне

В конце мая в Ливерпуле более 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу на параде в честь чемпионского титула одноименного футбольного клуба. Очевидцы утверждали, что водитель намеренно въехал в толпу фанатов. Правоохранительные органы уточнили, что не рассматривают произошедшее как терроризм.

В Копенгагене в конце апреля автомобиль наехал на толпу людей перед пешеходным переходом. Тогда сообщалось как минимум о пяти пострадавших. По данным полиции, причиной инцидента стало то, что пожилой водитель автомобиля не справился с управлением.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Германия наезд на людей пострадавшие
Материалы по теме
Джип наехал на людей в Штутгарте
Общество
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов
Общество
Подозреваемому в наезде на толпу в Ванкувере предъявили обвинения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Дружинина Общество, 22:48
Из-за пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение Общество, 22:39
Избранный президент Польши выступил против членства Украины в Евросоюзе Политика, 22:31
Пожар на складе в Подмосковье локализовали Общество, 22:27
Медведев связал отказ Киева принять тела с нежеланием платить вдовам Политика, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Житель поселка в Белгородской области получил ранение при атаке дрона Политика, 21:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов Политика, 21:37
Киркоров рассказал о своем самочувствии после получения ожога Общество, 21:35
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
На территории горящего в Подмосковье склада обрушилась кровля Общество, 21:18
Пять человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Германии Общество, 21:08
У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков Общество, 21:07
Сафонов пропустит матч против Белоруссии после грубой ошибки с Нигерией Спорт, 21:00