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Общество ,  
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В Шанхае роботы переместили архитектурный комплекс на 4 тыс. кв. м. Видео

В Шанхае с помощью роботов переместили архитектурный комплекс на 4 тыс. кв. м

В Шанхае роботы переместили архитектурный комплекс на 4 тыс. кв. м. Видео
Video

В Шанхае с помощью роботов переместили архитектурный комплекс, построенный в 1920–1930-х годах, сообщает China Daily.

Общая площадь комплекса составляет 4 тыс. кв. м, вес — около 7,5 тыс. т, всего было задействовано 432 робота. Это крупнейший подобный проект в Китае, отмечает издание.

Комплекс состоит из трех кирпично-деревянных сооружений. Его временное перемещение было инициировано для строительства трехэтажного подземного пространства под ним. Работы по перемещению зданий начались 19 мая. В субботу, 7 июня, комплекс вернулся на свое исходное место.

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Евгений Вахляев
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