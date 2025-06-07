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Общество ,  
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МЧС предложило ужесточить правила безопасности на пляжах

МЧС подготовило проект нового приказа, устанавливающего правила безопасности на водных объектах. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и должен вступить в силу 1 сентября 2025 года, заменив собой действующий приказ № 732 от 2020 года.

Среди ключевых изменений — прямой запрет на купание в состоянии опьянения. Сейчас за употребление алкоголя на пляжах предусмотрен штраф до 1,5 тыс. руб., но отдельной нормы о купании в пьяном виде нет.

Также проект ограничивает глубину зоны для купания детей и не умеющих плавать — не более 1,2 метра. Границы акватории должны обозначаться буйками, а дно в зонах для прыжков спасатели обязаны проверять ежедневно. Вдоль береговой линии должны быть установлены информационные знаки. При закрытии пляжа предупреждение должно размещаться за 15 дней до даты вывода его из эксплуатации.

Остальные правила остались без изменений: запрещено нырять за пределами оборудованных мест, заплывать за ограждения, использовать доски, бревна и плавать с животными (кроме собак-поводырей). Купание должно прекращаться при ветре более 5,5 м/с и волнах выше 1,2 м.

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Ранее ведомство предупредило о потенциальных опасностях при купании в местах, не предназначенных для этого. По данным МЧС, на дне таких водоемов могут находиться опасные предметы, в воде — сильное течение или водовороты, а на берегу — отсутствовать спасатели и медики.

«Ежегодно в России тонут примерно 3 тыс. человек, из которых около 300 детей», — заявили в министерстве.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности у воды: избегать купания в несанкционированных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и обязательно следить за детьми у водоемов.

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Плугина Ирина
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