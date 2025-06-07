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Политика ,  
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Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный. Об этом он заявил журналистам, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Я надеюсь, что нет. Я надеюсь», — сказал Трамп.

Россия назвала ядерное оружие крайней мерой обеспечения безопасности страны. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что применять этот вид вооружения в конфликте на Украине не потребуется.

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Политика
Дональд Трамп

На встрече с журналистами президент Соединенных Штатов также заявил, что Украина своими действиями дала основания России для ответного массированного удара.

«Украина дала [президенту России Владимиру] Путину повод пойти и разбомбить их к чертям», — заявил он.

По данным Минобороны от 1 июня, Киев использовал FPV-дроны для ударов по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В двух последних регионах возникли пожары, была повреждена авиационная техника.

Также в конце мая и начале июня произошли подрывы железнодорожных путей в нескольких российских регионах.

Трамп рассказал, что обсудил атаку на аэродромы с президентом России по телефону 4 июня. По его словам, Путин «очень решительно» заявил о намерении нанести ответный удар.

В конце мая Минобороны России отчиталось о нескольких масштабных ударах по Украине, в том числе с использованием ракетного комплекса «Искандер». 6 июня оборонное ведомство также сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины.

Министерство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дональд Трамп США Белый дом ядерные угрозы Военная операция на Украине
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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