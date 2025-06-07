Аэропорт Калуги возобновил прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились в 19:35 мск 6 июня с целью обеспечения безопасности полетов на фоне атак беспилотников.

По данным Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских дрона.

Беспилотники были перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский на фоне атак беспилотников также вводили ограничения на полеты, к 00:40 мск 7 июня последние ограничения были сняты.