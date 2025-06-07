Норвежскому гинекологу дали 21 год за сексуальное насилие над пациентками

В Норвегии суд приговорил 55-летнего гинеколога Арне Бая к 21 году лишения свободы по делу о сексуальных преступлениях в отношении пациенток, совершенных в период с 2004 по 2022 год. Об этом сообщает издание HLN.

Врача признали виновным в 70 эпизодах сексуального насилия, а также в 82 эпизодах превышения должностных полномочий. Преступления происходили в его медицинской практике в городе Фросте в центре Норвегии.

В общей сложности 94 женщины дали показания о том, что во время гинекологических осмотров врач совершал насильственные действия. В частности, потерпевшие заявили, что он применял не только пальцы, но и посторонние предметы, для использования которых не было медицинских оснований. По норвежскому законодательству такие действия квалифицируются как изнасилование.

Защита просила снизить срок до 17–18 лет, но в суде отметили, что действия врача «абсолютно неприемлемы» и приговор соответствует запросу прокуратуры. Бай признал вину лишь по 20 эпизодам и пока не решил, будет ли обжаловать приговор.

Помимо лишения свободы, суд запретил ему заниматься медицинской деятельностью и обязал выплатить компенсации пострадавшим.

В конце мая во Франции суд приговорил 74-летнего экс-хирурга Жоэля ле Скуарнека к 20 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. По данным NBC News, в период с 1989 по 2017 год его жертвами стали 299 пациентов — в основном дети в возрасте около 11 лет.

Как установило следствие, преступления происходили, пока дети находились под наркозом или восстанавливались после хирургических вмешательств. Ле Скуарнек признал вину.

Адвокат нескольких потерпевших Франческа Сатта отметила, что тревожные сигналы о поведении врача поступали в течение десятилетий, однако реакция со стороны медицинских учреждений отсутствовала.