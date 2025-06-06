Трамп решил ограничить финансирование Калифорнии

Лос-Анджелес, Калифорния (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа уже с 6 июня может начать отменять значительную часть федерального финансирования Калифорнии, сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные источники».

Так, ведомствам уже поручено найти гранты, которые администрация Трампа может аннулировать. Будут отменены все исследовательские гранты штата, сообщил один из источников.

Трамп — республиканец. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — демократ. Президент и губернатор публично враждовали на протяжении многих лет.

В 2020 году, когда леса в Калифорнии также охватывало пламя, а Трамп занимал свой первый президентский срок, он потребовал от Ньюсома уступок в политике в обмен на федеральное финансирование помощи при стихийных бедствия, отмечает Politico.

Уже во время второго, ныне действующего срока Трампа, он не раз критиковал меры, которые принимает Калифорния, чтобы справиться с разрушительными лесными пожарами. Позже администрация президента сократила и финансирование проектов по предотвращению наводнений на $126,4 млн.

В мае Трамп пригрозил Калифорнии лишить штат финансирования из-за участия спортсмена-трансгендера в спортивных соревнованиях. Таким образом действующий президент пытается использовать финансирование как инструмент для реализации своей повестки, уточнил CNN.