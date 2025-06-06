Умер от рака известный по хоррору «Пила» продюсер Джейсон Константин

Джейсон Константин, 2006 г. (Фото: Mark Mainz / Getty Images)

В Лос-Анджелесе в возрасте 55 лет умер сопрезидент киногруппы Lionsgate и продюсер Джейсон Константин, известный по работе над франшизами «Пила» и «Джон Уик». Об этом сообщает Variety со ссылкой на Lionsgate.

Los Angeles Times уточняет, что мужчина ушел из жизни в собственном доме после долгой борьбы с раком мозга. У него остались трое детей.

«Благодаря своему бесстрашному духу, творческой энергии и прочным отношениям с талантами Джейсон воплотил в себе самое лучшее из нашей студии и нашей индустрии», — говорится в заявлении киногруппы.

Джейсон Константин родился в Калифорнии, получил степень бакалавра искусств в Принстонском университете и степень магистра искусств в области кинопроизводства в Университете Лойола Мэримаунт. Более 25 лет назад он пришел в продюсерскую компанию Trimark Pictures в Санта-Монике, которая впоследствии стала частью кинохолдинга Lionsgate.

Константин участвовал в запуске нескольких ключевых франшиз Lionsgate, в том числе экшена «Джон Уик» с Кианой Ривзом и культового слэшера «Пила». Обе франшизы принесли киногруппе большой финансовый успех, собрав в мировом прокате более $1 млрд.