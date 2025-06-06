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Умер от рака известный по хоррору «Пила» продюсер Джейсон Константин

Известный по фильму ужасов «Пила» продюсер Джейсон Константин умер от рака мозга
Джейсон Константин, 2006 г.
Джейсон Константин, 2006 г. (Фото: Mark Mainz / Getty Images)

В Лос-Анджелесе в возрасте 55 лет умер сопрезидент киногруппы Lionsgate и продюсер Джейсон Константин, известный по работе над франшизами «Пила» и «Джон Уик». Об этом сообщает Variety со ссылкой на Lionsgate.

Los Angeles Times уточняет, что мужчина ушел из жизни в собственном доме после долгой борьбы с раком мозга. У него остались трое детей.

«Благодаря своему бесстрашному духу, творческой энергии и прочным отношениям с талантами Джейсон воплотил в себе самое лучшее из нашей студии и нашей индустрии», — говорится в заявлении киногруппы.

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Джейсон Константин родился в Калифорнии, получил степень бакалавра искусств в Принстонском университете и степень магистра искусств в области кинопроизводства в Университете Лойола Мэримаунт. Более 25 лет назад он пришел в продюсерскую компанию Trimark Pictures в Санта-Монике, которая впоследствии стала частью кинохолдинга Lionsgate.

Константин участвовал в запуске нескольких ключевых франшиз Lionsgate, в том числе экшена «Джон Уик» с Кианой Ривзом и культового слэшера «Пила». Обе франшизы принесли киногруппе большой финансовый успех, собрав в мировом прокате более $1 млрд.

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Денис Малышев
Голливуд некролог продюсер онкология
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