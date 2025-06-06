Дмитриев заметил уверенность Маска в конфликте с Трампом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X подчеркнул уверенность предпринимателя Илона Маска в конфликте с президентом США Дональдом Трампом.
«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более $300 млрд на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня [акции] Tesla рухнули на 14%. $150 млрд исчезли. $30 млрд потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?», — написал Дмитриев.
В четверг между Маском и Трампом произошел заочный конфликт в соцсетях из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». Предприниматель также призвал «убить законопроект».
Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое». После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки акции производителя электрокаров Tesla, принадлежащего Маску, подешевели на 14,2%, до $284,7 за ценную бумагу к закрытию торгов. Стоимость бумаг упала до рекордно низкого уровня за четыре недели, они торговались на 40% ниже своего исторического максимума, установленного в декабре.
Издание Forbes подсчитало, что в связи с падением стоимости акций состояние Маска сократилось на $26,7 млрд до $388 млрд.
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