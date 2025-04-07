В Москве обнаружили артефакты XVI–XVIII веков
Московские археологи обнаружили предметы, относящиеся к XVI—XVIII векам, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Среди артефактов:
- у церкви Ильи Пророка Обыденного нашли уникальную двустороннюю печатку-матрицу конца XVI — начала XVII века, сделанную из цветного металла;
- в районе Обыденских переулков обнаружили накладку цветного металла XVII века с изображением льва;
- на территории Чижевского подворья нашли московский сюжетный изразец XVIII века.
Собянин добавил, что находки будут переданы в Музейный фонд России в составе коллекций. Мэр отметил, что находки относятся к малоизученному периоду городской жизни — позднему Средневековью.
По словам Собянина, за последние 14 лет московские археологи обнаружили свыше 120 тыс. артефактов, а за последние пять лет в Музейный фонд отправлено больше 47 тыс. старинных предметов.
Осенью 2024 года археологи при раскопках на Тверской и Никольской улицах обнаружили печные изразцы XVII века с изображением кошки с короной на голове. Первый изразец нашли на территории прежнего Белого города, которая затем вошла в периметр Камер-Коллежского вала.
Второй изразец обнаружили на одном из немногих сохранившихся участков Китай-города с культурным слоем до 6 м. Там специалисты собрали обширную коллекцию печных изразцов, среди которых оказалась и «кошка в короне».
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