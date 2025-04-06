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В зоопарке в США у вымирающих столетних черепах впервые родились детеныши

Столетние галапагосские черепахи по кличке Мамми и Абраццо стали родителями четырех малышей в Филадельфийском зоопарке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Мамми и Абраццо — старейшие жители зверинца, их вид находится под угрозой исчезновения. Впервые за 150-летнюю историю зоопарка на свет появились дети черепашьей пары.

«Эти детеныши не только защищают вид от вымирания, но и служат важными послами, вдохновляющими гостей на сохранение дикой природы», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Сейчас вся четверка содержится за кулисами в вольере для рептилий и амфибий. Детеныши питаются и растут должным образом, вес каждого — от 70 до 80 г.

«Это важная веха в истории зоопарка Филадельфии, и мы очень рады поделиться такой новостью с нашим городом, регионом и миром», — прокомментировала событие президент и генеральный директор зверинца Джо-Элле Могерман.

По словам гендиректора, мать потомства поселилась в зоопарке в 1932 году, а это означает, что «любой, кто посещал зоопарк за последние 92 года, скорее всего, видел ее». Могерман также отметила, что детеныши зоопарка «должны стать частью процветающей популяции галапагосских черепах на нашей здоровой планете через сто лет».

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В пресс-службе зоопарка сообщили, что мать потомства считается одной из самых генетически ценных галапагосских черепах в плане выживания видов, разработанном специалистами Ассоциации зоопарков и аквариумов. Она также старейшая мама, впервые родившаяся на Галапагосских островах Западного Санта-Круса. Последняя кладка таких черепах вылупилась в зоопарке, аккредитованном Ассоциацией зоопарков и аквариумов, в 2019 году в зоопарке и саду Ривербэнкс в Колумбии, штат Южная Каролина.

23 апреля 2025 года зоопарк планирует представить детенышей публике, а также провести конкурс на лучшие имена для них.

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Теги
США Филадельфия Черепаха зоопарк
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