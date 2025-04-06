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Общество ,  
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Мишустин утвердил новые правила надзора в рыболовстве

Правительство утвердило новые правила надзора в рыболовстве

Правительство России утвердило изменения в законе о рыболовстве, они касаются госконтроля, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ вносит поправки в Положение о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов от 2021 года. В нем появилась новая глава, регламентирующая проведение постоянных рейдов.

Госконтроль ведется на внутренних водных объектах, в их водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Согласно документу, постоянный рейд включает в себя проверку транспортных средств, контроль за деятельностью и действиями поднадзорных лиц.

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Фото:Chris Furlong / Getty Images

Во время рейда инспекторы могут проводить осмотры, досмотры, опросы и требовать предоставления документов. В частности, они могут проводить досмотр в отсутствие рыбака, записывая свои действия на камеру. При этом время взаимодействия с одним контролируемым лицом — не более получаса, говорится в документе.

При выявлении нарушений составляется акт в отношении каждого виновного лица.

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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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