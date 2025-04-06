Мишустин утвердил новые правила надзора в рыболовстве
Правительство России утвердило изменения в законе о рыболовстве, они касаются госконтроля, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ вносит поправки в Положение о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов от 2021 года. В нем появилась новая глава, регламентирующая проведение постоянных рейдов.
Госконтроль ведется на внутренних водных объектах, в их водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Согласно документу, постоянный рейд включает в себя проверку транспортных средств, контроль за деятельностью и действиями поднадзорных лиц.
Во время рейда инспекторы могут проводить осмотры, досмотры, опросы и требовать предоставления документов. В частности, они могут проводить досмотр в отсутствие рыбака, записывая свои действия на камеру. При этом время взаимодействия с одним контролируемым лицом — не более получаса, говорится в документе.
При выявлении нарушений составляется акт в отношении каждого виновного лица.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов