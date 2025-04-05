 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Мисс Европа-Косово» погибла в Турции после падения с эстакады под машину

Модель и обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла в турецком городе Гиресуне в возрасте 27 лет. Об этом сообщает CNN Türk.

Инцидент произошел ночью 1 апреля. По информации телеканала, Эрдоган приехала в свой родной город Гиресун на праздник Курбан-байрам вместе с семьей.

По предварительным данным, после того, как модель покинула одно из развлекательных заведений города, она въехала на своей машине на контрольно-пропускной пункт полиции.

В ходе проверки полицейскими было установлено, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. Эрдоган бросила машину и попыталась скрыться. При попытке убежать от полиции она упала с эстакады и погибла под колесами проезжающей машины.

По информации телеканала, у победительницы конкурса красоты были психологические проблемы. Турецкая полиция начала расследование смерти девушки.

В Москве судят грабителей, расправившихся с фотомоделью
Общество

В декабре 2024 года в Париже в ДТП погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая, снимавшаяся для обложек журналов L`Officiel, Harper`s Bazaar и Glamour. Ее сбила машина, которая пыталась избежать лобового столкновения с другим автомобилем. Савицкую похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Турция смерть конкурсы красоты модель
Материалы по теме
Американская актриса и соул-певица Энджи Стоун погибла в ДТП
Общество
Актриса из «Братьев Блюз» сгорела в своем доме при пожаре в Калифорнии
Общество
Умерла получившая премию Каннского фестиваля актриса Эмили Декенн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с туристами из РоссииОбщество, 05 апр, 23:58
Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»Общество, 05 апр, 23:37
Буданов оценил, нужно ли людям знать всю правду о конфликте на УкраинеПолитика, 05 апр, 23:18
Маск призвал прекратить конфликт на УкраинеПолитика, 05 апр, 22:59
«Мисс Европа-Косово» погибла в Турции после падения с эстакады под машинуОбщество, 05 апр, 22:44
Истец по делу «Крокуса» запросил паспорт защищенности концертного залаОбщество, 05 апр, 22:16
Кадыров рассказал, как Даудов помог ему в «кровной мести» за отцаПолитика, 05 апр, 21:57
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и оторвался от «Зенита»Спорт, 05 апр, 21:37
Премьер немецкой Тюрингии допустил возобновление поставок газа из РоссииПолитика, 05 апр, 21:27
Роспотребнадзор не выявил случаи лихорадки чикунгунья в РоссииОбщество, 05 апр, 20:52
Маск предупредил Европу об угрозе терактов из-за миграцииПолитика, 05 апр, 20:49
«Реал» с 19-летним дебютантом в воротах проиграл «Валенсии»Спорт, 05 апр, 20:06
Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с СШАПолитика, 05 апр, 20:04
В Москве локализовали возгорание на крыше «Ленинки»Общество, 05 апр, 19:54