«Мисс Европа-Косово» погибла в Турции после падения с эстакады под машину

Модель и обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла в турецком городе Гиресуне в возрасте 27 лет. Об этом сообщает CNN Türk.

Инцидент произошел ночью 1 апреля. По информации телеканала, Эрдоган приехала в свой родной город Гиресун на праздник Курбан-байрам вместе с семьей.

По предварительным данным, после того, как модель покинула одно из развлекательных заведений города, она въехала на своей машине на контрольно-пропускной пункт полиции.

В ходе проверки полицейскими было установлено, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. Эрдоган бросила машину и попыталась скрыться. При попытке убежать от полиции она упала с эстакады и погибла под колесами проезжающей машины.

По информации телеканала, у победительницы конкурса красоты были психологические проблемы. Турецкая полиция начала расследование смерти девушки.

В декабре 2024 года в Париже в ДТП погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая, снимавшаяся для обложек журналов L`Officiel, Harper`s Bazaar и Glamour. Ее сбила машина, которая пыталась избежать лобового столкновения с другим автомобилем. Савицкую похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.