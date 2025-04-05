Сталкера Скарлетт Йоханссон арестовали за угрозу устроить взрыв

В США арестовали сталкера, преследовавшего Скарлетт Йоханссон — Майкла Джозефа Бранхама, сообщила The Independent со ссылкой на материалы суда. Мужчин угрожал взорвать студию Saturday Night Live — место работы мужа актрисы Колина Джоста.

Джост работает на шоу в качестве соведущего «Weekend Update». Газета уточнила, что 48-летний Бранхам отправил текстовое сообщение в онлайн-университет, в котором учится.

«В следующий раз вы услышите обо мне, когда я попаду в эфир CNN за взрыв бомбы в полном зрительном зале Saturday night live», — говорится в его сообщении.

Мужчину арестовали 2 апреля, его обвинили в угрозе причинения массового вреда и в ложном сообщении об инциденте.

На следующий день состоялся суд. Бранхама, у которого на груди вытатуировано реалистичное изображение сердца и слово «Скарлетт», отпустили под залог.

В прошлом году Йоханссон пыталась добиться запрета на приближение для Бранхама после того, как он неоднократно появлялся у ее дома и делал нелепыемзаявления об актрисе в социальных сетях, уточнила газета.

В январе 2024 года в Нью-Йорке был арестован сталкер, который около месяца следил за Тейлор Свифт и пытался вломиться в ее квартиру. Мужчина нескольких недель обследовал район, где живет певица, спал на ступеньках ее дома, кричал и доставлял неудобства местным жителям. По их словам, они много раз вызывали полицию, однако те ничего не предпринимали, пока мужчина не попытался проникнуть в здание.