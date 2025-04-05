Экс-мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании
Бывшего мужа певицы Кэти Перри, комика и актера Рассела Брэнда, обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает The Guardian. Брэнд известен тем, что озвучил персонажа из мультфильма «Гадкий я» — доктора Нефарио.
Полиция начала расследование против актера в сентябре 2023 года после того, как был получен ряд обвинений в его адрес. Актер обвиняется в изнасиловании женщины в 1999 году в районе английского города Борнмут, а также в нескольких эпизодах насильственных действий в Вестминстере в 2001 году, 2004-м и с 2004 по 2005 год.
Обвинения касаются четырех отдельных женщин, уточнили в полиции, добавив, что эти жертвы «продолжают получать поддержку от специально обученных сотрудников».
Брэнд предстанет перед судом в Лондоне 2 мая.
Брэнд отрицает обвинения. В пятницу, 4 апреля, он опубликовал видео в своем Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в котором сказал: «Кем я никогда не был, так это насильником. Я никогда не занимался несогласованной деятельностью. Теперь у меня будет возможность защититься от этих обвинений в суде, и я невероятно благодарен за это».
Брэнд родился в июне 1975 года в Эссексе. Он прославился в Великобритании как ведущий телепрограммы Big Brother’s Big Mouth. Он снялся в таких голливудских фильмах, как St Trinian’s и ремейк «Артура».
Брэнд также высказывал свою политическую позицию. В 2015 году он поддержал Эда Милибэнда на всеобщих выборах в Великобритании. Теперь артист стал ярым сторонником Дональда Трампа, отметила The Guardian.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов