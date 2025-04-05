Экс-мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании

Бывшего мужа певицы Кэти Перри, комика и актера Рассела Брэнда, обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает The Guardian. Брэнд известен тем, что озвучил персонажа из мультфильма «Гадкий я» — доктора Нефарио.

Полиция начала расследование против актера в сентябре 2023 года после того, как был получен ряд обвинений в его адрес. Актер обвиняется в изнасиловании женщины в 1999 году в районе английского города Борнмут, а также в нескольких эпизодах насильственных действий в Вестминстере в 2001 году, 2004-м и с 2004 по 2005 год.

Обвинения касаются четырех отдельных женщин, уточнили в полиции, добавив, что эти жертвы «продолжают получать поддержку от специально обученных сотрудников».

Брэнд предстанет перед судом в Лондоне 2 мая.

Брэнд отрицает обвинения. В пятницу, 4 апреля, он опубликовал видео в своем Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в котором сказал: «Кем я никогда не был, так это насильником. Я никогда не занимался несогласованной деятельностью. Теперь у меня будет возможность защититься от этих обвинений в суде, и я невероятно благодарен за это».

Брэнд родился в июне 1975 года в Эссексе. Он прославился в Великобритании как ведущий телепрограммы Big Brother’s Big Mouth. Он снялся в таких голливудских фильмах, как St Trinian’s и ремейк «Артура».

Брэнд также высказывал свою политическую позицию. В 2015 году он поддержал Эда Милибэнда на всеобщих выборах в Великобритании. Теперь артист стал ярым сторонником Дональда Трампа, отметила The Guardian.