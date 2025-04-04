Россия передаст Кубе «Москвичи» для создания таксопарка

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Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для создания таксопарка в Гаване, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Москвич» — советский и российский автозавод, выпускает автомобили одноименной марки. До этого выпускал также автомобили марок Ford, ГАЗ, КИМ, Renault, Nissan. Серийная сборка автомобилей «Москвич» (копии китайского бренда JAC) на бывшем заводе Renault началась 23 ноября 2022 года.

Чернышенко отметил, что Россия начнет реализовывать проект «в ближайшей перспективе», и подчеркнул, что «необходимые решения по финансированию проекта уже приняты».

Вице-премьер добавил, что российский бизнес построит на Кубе многофункциональный гостиничный центр и бутик-отель премиального уровня. «Рассчитываем, что российские отдыхающие смогут отправиться на новые курорты уже в текущем году», — сказал он.

Визит делегации во главе с Чернышенко в Сантьяго-де-Куба и Гавану проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой. Стороны провели 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване под председательством Чернышенко и премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисаса Руиса. Политики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.