Власти Украины сообщили о 16 погибших после взрыва в Кривом Роге
В Кривом Роге (Днепропетровская область) вечером 4 апреля прогремел взрыв, издание «Страна» опубликовало кадры со столбом дыма в городе. Этим же вечером в этом и ряде других регионов Украины звучала воздушная тревога.
Военная администрация области сообщила, что в Кривом Роге погибли 16 человек, около 40 человек получили ранения.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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