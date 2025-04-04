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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили о 16 погибших после взрыва в Кривом Роге

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Кривом Роге (Днепропетровская область) вечером 4 апреля прогремел взрыв, издание «Страна» опубликовало кадры со столбом дыма в городе. Этим же вечером в этом и ряде других регионов Украины звучала воздушная тревога.

Военная администрация области сообщила, что в Кривом Роге погибли 16 человек, около 40 человек получили ранения. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военная операция на Украине Кривой Рог Днепропетровская область взрыв погибшие Владимир Зеленский
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