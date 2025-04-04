Власти Украины сообщили о 16 погибших после взрыва в Кривом Роге

Фото: dsns_telegram / Telegram

В Кривом Роге (Днепропетровская область) вечером 4 апреля прогремел взрыв, издание «Страна» опубликовало кадры со столбом дыма в городе. Этим же вечером в этом и ряде других регионов Украины звучала воздушная тревога.

Военная администрация области сообщила, что в Кривом Роге погибли 16 человек, около 40 человек получили ранения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.