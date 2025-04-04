Посадившего маленького сына за руль москвича оштрафовали на ₽4,5 тыс.

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На 4,5 тыс. рублей оштрафован москвич, посадивший маленького сына за руль машины. Также с мужчиной сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу о необходимости соблюдать ПДД. Полицейские обратили внимание на этот случай благодаря ролику из соцсетей.

«Сотрудники ГИБДД нашли видео, где запечатлен водитель, держащий несовершеннолетнего ребенка на коленях за рулем. Полицейские провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 44-летний житель Москвы» — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Мужчина полицейским рассказал, что посадил сына на колени, пока управлял машиной, в «воспитательных целях»: чтобы успокоить ребенка. Мальчик капризничал и не хотел в школу. Все это длилось, по словам мужчины, около полутора минут, пока автомобиль стоял в ожидании красного сигнала светофора на перекрестке улицы Марии Ульяновой и проспекта Вернадского.

В отношении водителя составили административные протоколы по двум статьям КоАП. Ему придется заплатить 1,5 тысяч рублей за нарушение правил применения ремней безопасности и 3 тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей.