В Подмосковье полиция поймала подростков за массовый заезд на мотоциклах
В городе Жуковском Московской области полиция пресекла заезд подростков на питбайках. Они собирались провести массовый заезд с «использованием трюков с ездой на заднем колесе». У подростков не было прав на управление мотоциклами.
Задержаны пять участников и организатор мероприятия. Против родителей задержанных подростков составлены административные протоколы. Мотоциклы отвезли на спецстоянку, организатору выдали официальное предостережение.
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