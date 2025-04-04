В Подмосковье полиция поймала подростков за массовый заезд на мотоциклах

Фото: ГУ МВД России по Московской области

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В городе Жуковском Московской области полиция пресекла заезд подростков на питбайках. Они собирались провести массовый заезд с «использованием трюков с ездой на заднем колесе». У подростков не было прав на управление мотоциклами.

Задержаны пять участников и организатор мероприятия. Против родителей задержанных подростков составлены административные протоколы. Мотоциклы отвезли на спецстоянку, организатору выдали официальное предостережение.