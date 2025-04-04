В Ульяновской области в подвале дома нашли тело девочки-подростка

Фото: Сергей Лантаухов / NEWS.ru / Global Look Press

В Ульяновской области в подвале нашли тело 14-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Жительница села Тумкино сообщила в полицию о том, что обнаружила в подвале своего дома тело своей 14-летней дочери со следами насильственной смерти», — сообщила она.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Полицейские, которые приехали на место, обнаружили, что на дом могли совершить разбойное нападение — в нем «неизвестные разбросали вещи», пишет местное издание 173.ru.