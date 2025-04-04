В Ульяновской области в подвале дома нашли тело девочки-подростка
В Ульяновской области в подвале нашли тело 14-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Жительница села Тумкино сообщила в полицию о том, что обнаружила в подвале своего дома тело своей 14-летней дочери со следами насильственной смерти», — сообщила она.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Полицейские, которые приехали на место, обнаружили, что на дом могли совершить разбойное нападение — в нем «неизвестные разбросали вещи», пишет местное издание 173.ru.
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