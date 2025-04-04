Бензовоз превратился в факел после аварии. Видео
Бензовоз и грузовик столкнулись в Кабардино-Балкарии на трассе Р-217 «Кавказ». После аварии начался пожар.
Авария произошла утром в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены силы Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
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