Дипломаты начали выяснять, были ли россияне в ДТП с автобусом в Таиланде
Автобус с туристами перевернулся в провинции Сураттхани на юге Таиланда. В нем находились 43 человека, в том числе иностранцы, сообщает тайское издание Matichon со ссылкой на спасательную службу. По его информации, семь туристов получили легкие ранения, еще троих доставили в местную больницу.
Сотрудники посольства России в Таиланде выясняют, находились ли в автобусе российские граждане, сообщает ТАСС.
ДТП в провинции Сураттхани произошло в 8:00 мск. Автобус вез туристов из провинции Краби на паромный причал в Дон Сак, когда потерял управления и съехал на обочину, где опрокинулся, приводит подробности Matichon.
Водителя в момент ДТП выбросило из кабины на проезжую часть. Чтобы освободить раненых пассажиров, спасателям пришлось разрезать специальным оборудованием салон опрокинувшегося автобуса.
Тайская полиция начала расследование.
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