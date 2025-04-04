Дипломаты начали выяснять, были ли россияне в ДТП с автобусом в Таиланде

Фото: Kusol Sattha Rescue Foundation

Автобус с туристами перевернулся в провинции Сураттхани на юге Таиланда. В нем находились 43 человека, в том числе иностранцы, сообщает тайское издание Matichon со ссылкой на спасательную службу. По его информации, семь туристов получили легкие ранения, еще троих доставили в местную больницу.

Сотрудники посольства России в Таиланде выясняют, находились ли в автобусе российские граждане, сообщает ТАСС.

ДТП в провинции Сураттхани произошло в 8:00 мск. Автобус вез туристов из провинции Краби на паромный причал в Дон Сак, когда потерял управления и съехал на обочину, где опрокинулся, приводит подробности Matichon.

Водителя в момент ДТП выбросило из кабины на проезжую часть. Чтобы освободить раненых пассажиров, спасателям пришлось разрезать специальным оборудованием салон опрокинувшегося автобуса.

Тайская полиция начала расследование.