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В Англии начали расследование в отношении фонда принца Гарри Sentebale

Комиссия Англии и Уэльса по делам благотворительных организаций начала расследование в отношении основанного принцем Гарри благотворительного фонда Sentebale на фоне разногласий попечителей фонда, принца Гарри и принца Сеисо из Лесото, с председателем организации, доктором Софи Чандаукой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

«В соответствии с установленными законом полномочиями, регулятор сосредоточит внимание на том, исполняли ли нынешние и бывшие попечители благотворительной организации, включая председателя, свои обязанности в рамках законодательства о благотворительности», — говорится в сообщении.

Комиссия по делам благотворительных организаций — независимое, не относящееся к министерствам правительственное ведомство, которое занимается регистрацией и регулированием благотворительных организаций в Англии и Уэльсе.

Как сообщает The Guardian, в конце марта герцог Сассекский объявил о своем уходе из Sentebale на фоне внутренних разногласий в организации. Вместе с ним временно сложил полномочия и соучредитель фонда, принц Сеисо из Лесото.

По данным издания, часть попечителей настаивала на отставке председателя фонда, однако Чандаука подала иск против Sentebale, что привело к массовым увольнениям среди руководства. Она заявила о проблемах в управлении фондом и о попытках давления со стороны оппонентов. В ответ принц Гарри и принц Сеисо обратились в комиссию по делам благотворительных организаций.

Благотворительный фонд Sentebale оказывает помощь жителям Лесото и Ботсваны, живущим в бедности, а также людям, страдающим от ВИЧ и СПИДа, передает издание.

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Англия Уэльс благотворительность принц Гарри Великобритания
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