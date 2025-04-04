В Англии начали расследование в отношении фонда принца Гарри Sentebale
Комиссия Англии и Уэльса по делам благотворительных организаций начала расследование в отношении основанного принцем Гарри благотворительного фонда Sentebale на фоне разногласий попечителей фонда, принца Гарри и принца Сеисо из Лесото, с председателем организации, доктором Софи Чандаукой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
«В соответствии с установленными законом полномочиями, регулятор сосредоточит внимание на том, исполняли ли нынешние и бывшие попечители благотворительной организации, включая председателя, свои обязанности в рамках законодательства о благотворительности», — говорится в сообщении.
Комиссия по делам благотворительных организаций — независимое, не относящееся к министерствам правительственное ведомство, которое занимается регистрацией и регулированием благотворительных организаций в Англии и Уэльсе.
Как сообщает The Guardian, в конце марта герцог Сассекский объявил о своем уходе из Sentebale на фоне внутренних разногласий в организации. Вместе с ним временно сложил полномочия и соучредитель фонда, принц Сеисо из Лесото.
По данным издания, часть попечителей настаивала на отставке председателя фонда, однако Чандаука подала иск против Sentebale, что привело к массовым увольнениям среди руководства. Она заявила о проблемах в управлении фондом и о попытках давления со стороны оппонентов. В ответ принц Гарри и принц Сеисо обратились в комиссию по делам благотворительных организаций.
Благотворительный фонд Sentebale оказывает помощь жителям Лесото и Ботсваны, живущим в бедности, а также людям, страдающим от ВИЧ и СПИДа, передает издание.
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