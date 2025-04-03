В центре Амстердама водитель загорелся в машине, а потом его арестовали
На площади Дам в Амстердаме днем взорвался автомобиль, водитель успел выбраться из горящего салона и остался жив, хотя и получил ожоги, передает нидерландское издание NOS.
На кадрах, которые публикует издание, видно, как легковая машина красного цвета медленно подъезжает к Национальному монументу на главной площади Амстердама, всегда полной туристов. Автомобиль останавливается, через мгновение раздается взрыв, и вспыхивает пламя.
Рядом с машиной стоят много людей. Выпрыгнувшего из машины горящего человека быстро потушили пенным огнетушителем оперативно прибывшие полицейские.
По версии полиции, водитель мог преднамеренно взорвать свой автомобиль. Это 50-летний гражданин Нидерландов, проживающий в Северной Голландии. Мужчину сначала доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, затем арестовали.
Автомобиль осматривают сейчас взрывотехники. Площадь Дам перекрыли для движения.
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