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В Челябинске врачи вырезали женщине полутораметровую опухоль

Фото: zdrav174 / VK
Фото: zdrav174 / VK

Гинекологи ГКБ№1 Челябинска прооперировали женщину, опухоль которой в обхвате достигала полтора метра. Об этом сообщает региональный Минздрав. Ранее пациентка уже обращалась к врачам, тогда диаметр новообразования составлял более 25 сантиметров.

В больницу Челябинска поступила 56-летняя пациентка с жалобами на плохое самочувствие — резкое увеличение размеров живота, редкое мочеиспускание и боли. До этого она обращалась к кардиологу с одышкой и повышенным сердцебиением. УЗИ выявило в брюшной полости пациентки опухоль, которая в обхвате достигала полтора метра. Пять лет назад женщине уже диагностировали доброкачественное образование в 25 сантиметров диаметром, однако вскоре после этого она покинула стационар.

«Уже тогда была рекомендована операция. Но женщина покинула стационар и вот теперь, спустя 4 года, пришлось устранять тяжелые последствия», — рассказал оперирующий врач-гинеколог, заведующая отделением №1 ГКБ №1 Татьяна Каменева.

Опухоль выросла из яичника, сдавила желудок, кишечник и другие органы, расположенные в брюшной полости, подпирала легкие. Перед ее удалением операционной бригаде пришлось откачать более 30 литров жидкости из камер опухоли. Операция длилась 2 часа, она прошла успешно. Возможными причинами возникновения таких новообразований челябинские врачи назвали гормональные нарушения, наследственность и сниженный иммунитет.

Неделей ранее пресс-служба Минздрава Челябинской области сообщила об удалении у женщины гигантской опухоли. Хирурги Миасса прооперировали пациентку, которая более десяти лет носила на спине новообразование размером с небольшой рюкзак и весом 6 кг. Опухоль оказалось липомой, в длину она достигла почти полметра.

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Врачи Челябинск опухоль
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