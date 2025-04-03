Вулкан в Индонезии выбросил пепел над собой на 1,5 км

Вулкан в Индонезии выбросил пепел над собой на 1,5 км. Видео

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Индонезийский вулкан Марапи изверг новый столб пепла на 1,5 км вверх, сообщило издание Detiksumut.

«3 апреля 2025 года в 7:12 по западному международному времени (3:12 мск. — РБК) произошло извержение вулкана Марапи на Западной Суматре, высота столба пепла составила около 1500 м над вершиной», — сказал руководитель наблюдательного пункта вулкана Марапи (PGA) Ахмад Рифанди.

Извержение длилось около одной минуты и девяти секунд, сообщил он. Высота вулкана — 2,8 км.

Вулкан демонстрирует повышенную активность — до утра 3 апреля было зафиксировано четыре извержения, уточнило Detiksumut. Власти предостерегли жителей окрестностей Марапи, а также альпинистов и туристов от того, чтобы находиться в радиусе 3 км от центра активности кратера.