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«РИА Новости» узнало о задержании пробиравшихся к «Буранам» иностранцев

«РИА Новости»: задержали пытавшихся пройти к «Буранам» испанцев и австралийца
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Трое испанцев и австралиец были задержаны на Байконуре при попытке пробраться к советским многоразовым кораблям «Буран». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что иностранцев поймали ночью возле монтажно-заправочного комплекса «Буранов». Сейчас задержанных допрашивают.

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Фото:Роскосмос / Global Look Press

«Буран» — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), он был создан в рамках программы «Энергия — Буран» и совершил первый и единственный космический полёт 15 ноября 1988 года. С тех пор два летных экземпляра находятся на территории Байконура в Казахстане. Объекты постоянно привлекают туристов-экстремалов, которые пытаются нелегально попасть на космодром и сфотографировать корабли.

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