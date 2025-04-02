Умерла актриса Наталья Назарова

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни. Об этом сообщил РБК ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, последние дни Назарова провела в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Наталья Назарова родилась в городе Раменское Московской области 16 ноября 1969 года. В 1995 году окончила обучение в ГИТИСе и стала преподавателем института.

В 2000 году Назарова дебютировала в кино в фильме «Почтовый рай», который принес ей приз «Легионер» на кинофестивале «Созвездие» в 2001 году.

Она снялась в фильмах и сериала «Каменская 3», «Марш Турецкого», «Львиная доля», «Дневник убийцы», «Лола и Маркиз» и «Лапушки». Также она писала сценарии — к фильмам и сериалам «Ранетки», «Бесы», «Внук космонавта», «Русалка», «Слушая тишину» и занималась режиссурой — сняла фильмы «Дочь», «Простой карандаш» и «Райцентр».

Среди ее наград — приз «Кинотавра» за лучший дебют за фильм «Дочь», медаль «За труды в культуре и искусстве». Ее муж — актер Геннадий Назаров, также преподает в ГИТИСе.