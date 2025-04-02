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Мужчина на «Волге» съехал с лестницы и лишился машины. Видео

Мужчина на «Волге» съехал с лестницы в Благовещенске и лишился машины

Мужчина на «Волге» съехал с лестницы и лишился машины. Видео
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У водителя машины «Газ-24» («Волга») в Благовещенске изъяли автомобиль после того, как он съехал на нем ночью по пешеходной лестнице в городе. Он также проехал про тротуарам, сообщило местно МВД. После этого полицейские возбудили уголовное дело по ст. 267.1 УК (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). По этой статье грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Также полицейские установили, что водителя уже 98 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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