 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ставрополец получил 20 лет за подготовку взрыва на газовой сети

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Участник украинского «Легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) Руслан Белый осужден на 20 лет за попытку теракта на объекте газораспределительной сети Ессентуков, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.

По материалам следствия, в мае 2023 года житель Ставрополья находился в Ессентуках и вступил в легион.

По указанию куратора 12 июля того же года Белый приобрел в магазинах компоненты для изготовления взрывного устройства с целью совершения теракта, сообщали следователи.

Все купленное он спрятал в арендованной квартире. До этого изучил места возможного преступления, сделал снимки и видео объекта. Совершить теракт Белый не успел, так как был задержан силовиками.

Верховный суд признал «Легион «Свобода России» террористическим
Политика
Верховный суд РФ

Ставропольца обвинили в участии в террористической организации, в госизмене, а также в попытке изготовления взрывчатки и в покушении на теракт.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме. Также осужденный выплатит штраф 550 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Теракты Ессентуки суд
Материалы по теме
Генпрокурор заявил о трехкратном росте числа терактов в России
Политика
СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»
Политика
У готовившего теракт в Москве нашли самодельную бомбу с 5 кг взрывчатки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Никола Йокич установил уникальное достижение в НБАСпорт, 13:11
Ставрополец получил 20 лет за подготовку взрыва на газовой сетиПолитика, 13:07
В Грузии оценили долю России в экспорте винВино, 13:02
Названы самые ипотечные регионы РоссииНедвижимость, 13:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Китай привлек к учениям у Тайваня авианосец, похожий на российский. ВидеоПолитика, 12:59
Штраф за утечку личных данных вырастет до 500 млн руб. Что еще изменитсяPro, 12:56
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Объявлена программа основного конкурса ММКФ-2025Life, 12:51
Культура маленьких радостей: что это за тренд и какие у него последствияСоциальная экономика, 12:49
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской областиПолитика, 12:46
Краснов рассказал о чиновнике Росприроднадзора, «заработавшем» ₽480 млнОбщество, 12:42
К вам пришел прокурор. Шесть случаев, когда суд будет на вашей сторонеPro, 12:39
Лыжница Терентьева выиграла 12-ю гонку подрядСпорт, 12:34
Минфин подготовил льготу для работодателей за софинансирование ПДСИнвестиции, 12:34