Ставрополец получил 20 лет за подготовку взрыва на газовой сети

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Участник украинского «Легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) Руслан Белый осужден на 20 лет за попытку теракта на объекте газораспределительной сети Ессентуков, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.

По материалам следствия, в мае 2023 года житель Ставрополья находился в Ессентуках и вступил в легион.

По указанию куратора 12 июля того же года Белый приобрел в магазинах компоненты для изготовления взрывного устройства с целью совершения теракта, сообщали следователи.

Все купленное он спрятал в арендованной квартире. До этого изучил места возможного преступления, сделал снимки и видео объекта. Совершить теракт Белый не успел, так как был задержан силовиками.

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Ставропольца обвинили в участии в террористической организации, в госизмене, а также в попытке изготовления взрывчатки и в покушении на теракт.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме. Также осужденный выплатит штраф 550 тыс. руб.