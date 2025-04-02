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Общество ,  
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В Казани нашли мертвую девочку с прощальной запиской

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Полиция Казани расследует смерть 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в квартире многоэтажки на улице Тэцевская.

Мертвую девочку нашли родители вечером 31 марта. К тому моменту она была мертва меньше суток, уточняет KazanFirst со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе суицид.

Рядом с телом была найдена записка.

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