В Казани нашли мертвую девочку с прощальной запиской
Полиция Казани расследует смерть 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в квартире многоэтажки на улице Тэцевская.
Мертвую девочку нашли родители вечером 31 марта. К тому моменту она была мертва меньше суток, уточняет KazanFirst со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе суицид.
Рядом с телом была найдена записка.
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