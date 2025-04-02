В Челябинске осудили девушку по делу экс-директора ЧЭМК о педофилии

Девушку по делу экс-директора ЧЭМК о педофилии не отправили в тюрьму

Фото: Дарья Филичкина / VK

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам колонии общего режима Дарью Филичкину, сообщает 74.ru. Она фигурантка дела о педофилии против экс-гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского.

В декабре 2024 года Ходоровского приговорили к четырем годам условно по делу о педофилии. Суд признал его виновным в интимных связях с подростками 14–15 лет за деньги. Бизнесмену также предъявили обвинение в незаконном обороте порнографических материалов — контент нашли у него в телефоне. По данным 74.RU, в уголовном деле фигурировали минимум две несовершеннолетние девочки.

Предпринимателя задержали в июне, позднее была арестована Дарья Филичкина, которая, по данным Ura.ru, искала несовершеннолетних. Затем дала правоохранительным органам показания против него.

Филичкину признали виновной в организации проституции с участием несовершеннолетних. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима.

Суд отсрочил наказание Филикиной до момента, когда ее пятилетнему сыну исполнится 14 лет. Женщину освободили в зале суда.

Изначально обвинение Филичкиной предъявили по ч. 4 ст. 135 Уголовного кодекса — развратные действия группой лиц. Позднее адвокаты добились переквалификации на обвинение по ч. 2 ст. 241, пишет 74.RU.