Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и России

Интеграция Москвы и Минска внутри Союзного государства позволила сторонам приобрести бесценный опыт в госстроительстве и раскрыла потенциал экономик двух стран, говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко в адрес российского коллеги Владимира Путина с Днем единения народов Белоруссии и России.

По словам Лукашенко, инвестиционное сотрудничество Москвы и Минска, наращивание торговых отношений, совместные шаги в области обеспечения безопасности стали «надежной защитой от внешних угроз» для Союзного государства.

«Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян», — говорится в сообщении.

День единения народов Белоруссии и России ежегодно отмечают 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», на основе которого позже были заключены договоры о Союзном государстве.

С Днем единения президент Белоруссии также поздравил российского премьера Михаила Мишустина, председателя Совфеда Валентину Матвиенко, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.