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Самолет ООН совершил жесткую посадку и загорелся в Сомали. Видео

Появились кадры, как самолет ООН совершил жесткую посадку и загорелся в Сомали

Самолет ООН совершил жесткую посадку и загорелся в Сомали. Видео
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Рейс ООН, который перевозил 17 сотрудников организации, совершил жесткую аварийную посадку в Сомали из-за технического сбоя, сообщает телеканал Arlaadi Media со ссылкой на источники.

По данным The East African, при приземлении возник небольшой пожар, его быстро потушили. Всего на борту были 22 человека. По словам главы Управления гражданской авиацией Сомали Ахмеда Моаллима Хасана, никто не пострадал.

Самолет UN684 направлялся в Байдоа — город на юге Сомали, однако из-за технической проблемы экипаж принял решение вернуться в аэропорт Аден Адде в Могадишо. Пилотам пришлось совершить аварийную посадку из-за возникшей новой неисправности — отказала передняя стойка шасси.

«Все пассажиры были благополучно эвакуированы, о травмах и повреждениях не сообщается», — сообщили источники. Власти страны начали расследование.

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Сомали ООН самолет аварийная посадка
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