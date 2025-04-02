В США будут просить смертную казнь для убийцы главы UnitedHealthcar
Прокуратура США будет добиваться смертной казни для Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, соответствующее поручение дала глава Минюста страны Пэм Бонди.
«Я дала указание федеральным прокурорам добиваться смертной казни по этому делу», — приводит ее слова Минюст США.
Луинджи Манджоне преследовал и убил Томпсона 4 декабря 2024 года во время ежегодной конференции инвесторов компании в Нью-Йорке. Он несколько раз выстрелил в спину топ-менеджера возле входа в отель New York Hilton Midtown, после чего скрылся.
Его задержали 9 декабря в ресторане McDonald's в Алтуне, штат Пенсильвания. У Манджоне были с собой блокнот с листком, на котором описан план убийства, а также более чем двухсотстраничный манифест, самодельный пистолет и поддельные документы.
Обвинение в убийстве мужчине предъявили 19 декабря. Бонди тогда так же поручила добиваться вынесения смертного приговора.
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