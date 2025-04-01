Путин передал фамильные советские монеты для создания памятника

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Президент России Владимир Путин передал монеты времен СССР, которые хранились у него и его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля. Открытие памятника приурочено к 80-й годовщине Победы.

Монеты Путина от имени самого президента передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Их получил белорусский паралимпиец Алексей Талай, от которого, согласно заявлению Кремля, российский президент узнал о проекте памятника.

«Вы делаете великое дело, и президент, когда узнал о нем, искренне восхитился. Он собрал вот эти вот советские деньги, то, что лежало у него в семье, и просил вам это передать», — сказал Песков, передавая монеты Талаю в своем кабинете.

Памятник на Поклонной горе будет посвящен воинам — освободителям страны от фашизма и представлять собой солдатское письмо-«треугольник». Для скульптуры семьи из Белоруссии и России передают сохранившиеся у них советские монеты. Их переплавят на памятник. Он станет третьим в рамках проекта «Живая память благодарных поколений»: первый установили в Минске в 2022 году, второй — в Брестской крепости в 2024 году.

Для первых двух памятников монеты передавались от семьи белорусского президента Александра Лукашенко.