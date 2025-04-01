Путин утвердил день наставника в России
День наставника станут отмечать в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на портале правовой информации. Из него следует, что новый профессиональный праздник учрежден «в целях популяризации и развития института наставничества».
Ранее с таким предложением выступило Минпросвещения России. В ведомстве уточнили, что дата приурочена ко дню рождения основоположника национальной научной педагогики Константина Ушинского.
Президент России Владимир Путин в 2024 году подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата. В соответствии с законом, в Трудовом кодексе вводится понятие «наставничество в сфере труда», которое определяется как выполнение работником на основании его письменного согласия работы по оказанию помощи другому работнику в овладении навыками работы на производстве.
Это нововведение предусматривает дополнительную оплату труда за выполнение функций наставника, что может стимулировать развитие профессиональных навыков.
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