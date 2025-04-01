 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин утвердил день наставника в России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

День наставника станут отмечать в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. Из него следует, что новый профессиональный праздник учрежден «в целях популяризации и развития института наставничества».

Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе
Общество

Ранее с таким предложением выступило Минпросвещения России. В ведомстве уточнили, что дата приурочена ко дню рождения основоположника национальной научной педагогики Константина Ушинского.

Президент России Владимир Путин в 2024 году подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата. В соответствии с законом, в Трудовом кодексе вводится понятие «наставничество в сфере труда», которое определяется как выполнение работником на основании его письменного согласия работы по оказанию помощи другому работнику в овладении навыками работы на производстве.

Это нововведение предусматривает дополнительную оплату труда за выполнение функций наставника, что может стимулировать развитие профессиональных навыков.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владимир Путин Минпросвещения наставничество
Материалы по теме
Минпросвещения подготовило памятку для противодействия травле в школах
Общество
Минпросвещения составит список рекомендуемых для школьников фильмов
Общество
Мишустин назначил экс-гендиректора «Коммерсанта» замглавы Минпросвещения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Дума приняла в первом чтении поправки в закон о выборахПолитика, 15:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Forbes впервые признал миллиардерами Шварцнеггера и СпринстинаФинансы, 15:36
Глава Мурманской области предложил ускорить финансирование порта ЛавнаБизнес, 15:34
Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд выбыл более чем на месяцСпорт, 15:25
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцамиПолитика, 15:23
Рябков заявил, что Россия еще не слышала нужных «сигналов» США КиевуПолитика, 15:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Традиции и инновации: как Индия завоевывает мировой рынок легпромаОтрасли, 15:21
В рухнувшем в Таиланде небоскребе нашли бракованную арматуруОбщество, 15:18
Индекс РТС впервые с 14 февраля опустился ниже 1100 пунктовИнвестиции, 15:14
Hyundai показал шоу-кар Insteroid, вдохновленный видеоиграмиАвто, 15:10
Путин утвердил день наставника в РоссииОбщество, 14:59
Жертва Джеффри Эпштейна рассказала, что находится при смертиОбщество, 14:54
Большунов выиграл спринт в финале Кубка России по лыжным гонкамСпорт, 14:53