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Общество ,  
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На МКАД столкнулись пять машин. Видео

ДТП с пятью машинами на МКАД попало на видео

На МКАД столкнулись пять машин. Видео
Video

На МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали три человека. На 24-м км внутренней стороны дороги, где произошло ДТП, ограничено движение по четырем полосам из пяти, рассказали в ГАИ.

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