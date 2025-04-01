На МКАД столкнулись пять машин. Видео
На МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали три человека. На 24-м км внутренней стороны дороги, где произошло ДТП, ограничено движение по четырем полосам из пяти, рассказали в ГАИ.
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