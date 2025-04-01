Минобороны показало видео с установкой российских флагов в Разливе в ДНР

Минобороны России 1 апреля сообщило о занятии подразделениями группировки «Восток» поселка Разлив, расположенного к западу от Курахово.

Бои за этот населенный пункт вели штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка при поддержке артиллерии и FPV-дронов.

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