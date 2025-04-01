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Космонавт с МКС пошутил над адептами теории о плоской Земле

Космонавт Вагнер с МКС пошутил 1 апреля над адептами теории о плоской Земле
Фото: van_mks63 / VK
Фото: van_mks63 / VK

До сих пор встречаются люди, отрицающие шарообразную форму Земли, заявил космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер. Он поздравил россиян с 1 апреля и показал корреспонденту ТАСС фотографию, на которой изображена статуэтка «Земля на трех китах» на фоне реальной Земли.

Самая ранняя теория о том, что Земля имеет форму шара, была выдвинута еще в Древней Греции, сказал Вагнер, подчеркнул, что в наши дни, «спустя 2500 лет, а также 68 лет со дня запуска первого спутника», есть те, кто отрицает шарообразность планеты.

«1 апреля — День смеха. Пожалуй, лучший повод посмеяться над адептами теории плоской Земли! Представляю вашему вниманию статуэтку, олицетворяющую представления об устройстве мироздания, бытовавшие в Древней Руси <...> На фото статуэтка изображена на фоне реальной Земли», — сказал Вагнер.

1 апреля: почему в этот день отмечают День смеха
Life
Фото:Shutterstock

Космонавт рассказал, что жители тех времен представляли Землю в виде плоского толстого блина, лежащего на спинах трех китов, которые плавают «на поверхности безбрежного океана».

Вагнер также признался, что брал с собой в прошлый полет статуэтку, «изображающую древнеиндийский миф об устройстве земного шара — черепаху с тремя слонами на спине, которые держат плоскую Землю».

1 апреля отмечают День смеха, по-другому — День дурака. В 2025 году дата выпала на вторник. В самый веселый праздник в году принято устраивать розыгрыши и подшучивать над друзьями, родственниками и коллегами.

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Земля 1 апреля космонавт
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